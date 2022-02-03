Столтенберг: рішення США перекинути війська в Європу має оборонний і пропорційний характер

Перекидання військ спрямовує ясний сигнал, що НАТО зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників з альянсу.

Рішення Сполучених Штатів перекинути додаткові військові сили в Європу є демонстрацією вірності Вашингтона НАТО, такий крок має оборонний і пропорційний характер.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це потужний сигнал відповідального підходу США, і (цей крок - ред.) здійснюватиметься поряд з іншим внеском США у нашу спільну безпеку, включно з 8,5 тис. військових, які перебувають у стані підвищеної готовності, для сил швидкого реагування НАТО, та авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Harry S. Truman, під командуванням НАТО, у Середземному морі", - сказав Столтенберг.

"Перекидання (військ - ред.) має оборонний і пропорційний характер, і спрямовує ясний сигнал, що НАТО зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників з альянсу", - додав він.

Раніше сьогодні представник Пентагону Джон Кірбі оголосив про рішення США перекинути на тимчасовій основі додаткові сили до Німеччини, Польщі та Румунії. Таке рішення ухвалили у зв'язку з обстановкою в Європі та діями Росії поблизу України.