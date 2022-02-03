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Макрон закликав створити Раду Шенгенської зони для захисту кордонів ЄС

"Міграція перетворилася на гібридну зброю, що здатна дестабілізувати Європу".

Макрон закликав створити Раду Шенгенської зони для захисту кордонів ЄС
Еммануель Макрон
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон вважає за необхідне якнайшвидше реформувати Шенгенську зону у зв'язку з проблемою міграції та загрозою тероризму в Європі.

Про це він заявив на неформальній зустрічі з міністрами внутрішніх справ країн ЄС у французькому місті Туркуен, передає Deutsche Welle.

"Не може бути жодної свободи пересування, якщо ми не контролюватимемо наші зовнішні кордони. Міграція перетворилася на гібридну зброю, здатну дестабілізувати Європу", – пояснив президент Франції, маючи на увазі ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

За словами Макрона, реформа Шенгенської зони дозволить країнам ЄС створити умови для надійнішого захисту зовнішніх кордонів. Зокрема, Париж пропонує заснувати – орієнтовно на початку березня поточного року – так звану Раду Шенгенської зони, у межах якої глави міністерств внутрішніх справ держав ЄС могли б приймати рішення щодо захисту їх зовнішніх кордонів. За словами Макрона, такий крок не вимагатиме внесення змін до договорів ЄС.

Як повідомлялося, з 1 січня 2022 року Франція стала по ротації головою Ради ЄС на найближчі півроку, змінивши Словенію. Представляючи у Страсбурзі програму французького головування, Макрон наголосив, що одним із пріоритетів Парижа у цей період стане розробка проекту реформи Шенгенської зони.

Нагадаємо, Макрон і раніше закликав Євросоюз переглянути Шенгенську зону. Так, у 2019 році він заявляв, що країнам Шенгену необхідно посилити прикордонний контроль і "виконувати обов'язки солідарності".

А у 2018 році президент Франції запропонував покинути Шенген країнам ЄС, які не допомагають з міграційною кризою. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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