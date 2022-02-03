Макрон закликав створити Раду Шенгенської зони для захисту кордонів ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон вважає за необхідне якнайшвидше реформувати Шенгенську зону у зв'язку з проблемою міграції та загрозою тероризму в Європі.

Про це він заявив на неформальній зустрічі з міністрами внутрішніх справ країн ЄС у французькому місті Туркуен, передає Deutsche Welle.

"Не може бути жодної свободи пересування, якщо ми не контролюватимемо наші зовнішні кордони. Міграція перетворилася на гібридну зброю, здатну дестабілізувати Європу", – пояснив президент Франції, маючи на увазі ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

За словами Макрона, реформа Шенгенської зони дозволить країнам ЄС створити умови для надійнішого захисту зовнішніх кордонів. Зокрема, Париж пропонує заснувати – орієнтовно на початку березня поточного року – так звану Раду Шенгенської зони, у межах якої глави міністерств внутрішніх справ держав ЄС могли б приймати рішення щодо захисту їх зовнішніх кордонів. За словами Макрона, такий крок не вимагатиме внесення змін до договорів ЄС.

Як повідомлялося, з 1 січня 2022 року Франція стала по ротації головою Ради ЄС на найближчі півроку, змінивши Словенію. Представляючи у Страсбурзі програму французького головування, Макрон наголосив, що одним із пріоритетів Парижа у цей період стане розробка проекту реформи Шенгенської зони.

Нагадаємо, Макрон і раніше закликав Євросоюз переглянути Шенгенську зону. Так, у 2019 році він заявляв, що країнам Шенгену необхідно посилити прикордонний контроль і "виконувати обов'язки солідарності".

А у 2018 році президент Франції запропонував покинути Шенген країнам ЄС, які не допомагають з міграційною кризою.