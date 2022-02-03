УКУ вважає неприпустимою відмову МОН визнати результати виборів президента Могилянки

Український католицький університет вважає неприпустимою відмову Міністерства освіти і науки визнати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська Академія" шляхом оприлюднення наказу про оголошення нових виборів.

Про це йдеться у відкритому звернення УКУ до академічної спільноти Києво-Могилянської Академії.

"Для посткомуністичної Європи слово «солідарність» – це святе слово. Саме його ми хочемо висловити сьогодні, коли надійшла вістка про відмову МОН визнати результати виборів президента НаУКМА... Вважаємо такі дії Міністерства неприпустимими і висловлюємо повну підтримку могилянській спільноті, яка, попри намагання «тітушок» зірвати останні вибори і уневажнити їхні результати, сконсолідувалася і визначилася з очільником Університету. Ми сподіваємося, що Києво-Могилянка зможе захистити свій вибір і завершити болісний період в житті НаУКМА – університету, який був і залишається надійним і дорогим нам партнером в утвердженні ціннісних стандартів української освіти й нового обличчя України загалом", - йдеться у заяві.

УКУ також вважає неприпустимими дії Міносвіти про оголошення повторних виборів, якими вноситься розкол в могилянську спільноту, позбавляючи її права самостійно обрати очільника.

"Вчергове наголошуємо керівництву нашої держави, що освітня і наукова спільнота України заслуговує і очікує таке врядування, що буде не ускладнювати, а полегшувати життя інноваторам і лідерам змін, сприяти їхньому розвитку і міжнародному престижу, а не займатися зведенням порахунків з неугодними; консолідувати, а не розколювати українське суспільство перед викликом серйозних загроз! Ми впевнені, що академічна спільнота НаУКМА зможе відстояти свій вибір, що ця ситуація допоможе освітянському середовищу України зробити ще один крок у відстоюванні своєї суб’єктності і самоврядності. Бо час плинний, а Києво-Могилянська Академія вічна!", - наголосили в Українському католицькому університеті.

Нагадаємо, у вересні 2021 року відбулися вибори ректора Києво-Могилянської академії. Тоді президента вишу не змогли обрати, оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів. Було призначено повторні вибори, на яких 27 січня 2022 року здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт.

1 лютого Міносвіти оприлюднило заяву щодо результатів виборів у "Могилянці" і закликало "громадян, у першу чергу спільноту НаУКМА, зберігати спокій та розсудливість". 28 січня МОН ухвалило рішення покласти тимчасове виконання обов’язків президента НаУКМА на декана правничого факультету Дениса Азарова. 31 січня з ним, а також із головами студентського самоврядування НаУКМА, зустрівся міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Того ж дня МОН поінформувало Службу безпеки України про можливі акції протесту, у тому числі і біля будівлі міністерства.

Могилянська спільнота закликала МОН підписати контракт з обраним президентом вишу. А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до Міносвіти, МВС та Генпрокурори щодо ситуації довкола виборів очільника НаУКМА.