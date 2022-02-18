Ворог вдався до вчорашньої провокації в зоні ООС через заплановане засідання Радбезу ООН, – Резніков

Учора в зоні Операції Обʼєднаних сил зафіксували аномальні події, які помітно відрізняються від ситуації, що спостерагалась від початку року. Причиною цьому може бути заплановане засідання Ради безпеки ООН, присвячене Мінським домовленостям.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він пояснив, що за період з 1 січня по 16 лютого цього року окупанти здійснили 197 обстрілів. Водночас тільки за вчора їх було 60, більшість із них – із забороненого "Мінськом" озброєння.

"Це традиційна тактика російської сторони. Завжди перед засіданнями Тристоронньої контаткної групи, перед зустрічами в "нормандському форматі", перед будь-якими важливими міжнародними подіями, що стосуються російсько-української війни, влаштовуються якісь інциденти", – зазначив він.

Ворог прицільно стріляв по житловим будинкам і навчальним закладам – дитсадку, де було 20 дітей і 18 співробітників, ліцею з 30 учнями і 14 особами персоналу. Ще один снаряд влучив у автобусну зупинку біля школи.

"Застосував (ворог – ред.) ствольну артилерію, міномети. Різних калібрів, гранатомети, стріляв з танків і ПТРК. Обстріл розпочався біля 5 ранку і з перервами тривав до 14 години, потім був сплеск біля 22 години знову. Вони відбувались майже по всій лінії дотику. Загалом підконтрольні Росії збройні формування вели вогонь в районі 30 українських населених пунктів", – заявив він.

Резніков повідомив, що внаслідок дій ворога було поранено трьох наших бійців, ще один отримав бойову травму. Також постраждали цивільні.

"Але, як бачите, російське командування спрямувало сильний удар проти навчальних закладів і житла. Головним обʼєктом стало мирне населення. Це військовий злочин і відверта провокація, про можливість якої ми попереджали", – заявив Резніков.

При цьому окупанти заявляли, що це ЗСУ обстріляли садок на тимчасово окупованій території, а не навпаки.

Нагадаємо, за вчора ворог 60 разів відкрикав вогонь в зоні Операції Обʼєднаних сил. Від початку доби і станом на 7 ранку окупанти 6 разів відкрили вогонь.