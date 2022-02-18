Міноборони планує запропонувати систему інтенсивної військової підготовки для скасування військового призову в 2024

Така підготовка, як очікується, дозволить запустити програму тотальної військової підготовки населення, що забезпечить резерв і для тероборони, і для армії.

Міністерство оборони України для переходу на професійну армію збирається запропонувати систему інтенсивної військової підготовки для громадян.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив під час години запитань до уряду. Він підкреслив, що держава потребує системної стратегічної готовності до подальших викликів з боку Росії, адже Кремль може відвести війська, потім знову стягнути чи розгорнути їх на постійній основі біля українських кордонів.

Ця стратегічна відповідь на дії Росії, за його словами, має спиратись на два елементи – український народ і українську економіку.

Для цього президент України Володимир Зеленський запропонував два рішення. По-перше, протягом чотирьох років чисельність ЗСУ зросте на 100 000. По-друге, надано поштовх для переходу на професійну армію.

"Ми плануємо запропонувати систему інтенсивної військової підготовки для громадян, що дозволить у 2024 році скасувати військову службу за призивом. Також це дозволить запустити програму тотальної військової підготовки населення, що забезпечить резерв і для тероборони, і для армії", – повідомив міністр.

Міноборони прагне, щоб військова служба за контрактом тривала не менше 10 років. Для цього військові мають отримувати гідне фінансове забезпечення.

Нагадаємо, що в лютому президент України підписав указ, що передбачає підвищення зарплат всім військовим до рівня не менш ніж трьох мінімальних зарплат, що нині становить 19 500 гривень. Також пропонується запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.