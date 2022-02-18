МВС затвердило положення про Єдиний реєстр зброї

Реєстр презентували під час Першої національної конференції з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Вперше за часів незалежності України наказом Міністерства внутрішніх справ затверджено положення про Єдиний реєстр зброї як підсистему єдиної інформаційної системи відомства.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров під час Першої національної конференції з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах.

Гончаров додав, що команда Міністерства продовжує активно працювати над його повноцінним запуском та розширенням функціоналу.

Функціонування Єдиного реєстру зброї забезпечить ефективний контроль всього циклу використання зброї, прозорість процесів ліцензування, надання дозволів, придбання, володіння, перевірки та знешкодження.

А автоматизація процесів інформаційного забезпечення у сфері обігу зброї, предметів та вибухових матеріалів, фіксації фактів її викрадень та втрат унеможливить корупційну складову в цій сфері, зазначили у МВС.

“Мета реєстрації вогнепальної зброї – підтримка ефективного запобігання та розслідування злочинів. Цього можна ефективно досягти за допомогою єдиної системи, що буде однаковою для всіх міністерств та відомств, яка оновлює інформацію у реальному часі та має комплексне меню подання запитів”, – розповів заступник міністра.

У запуску та роботою над реєстром МВС допомагають партнери з ОБСЄ, а також Королівська кінна поліція Канади, яка надала доступ нашим правоохоронцям до Довідкової Таблиці Вогнепальної Зброї, що використовується Інтерполом.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко зазначив, що МВС України та всі правоохоронні органи докладають величезних зусиль для вилучення нелегальної вогнепальної зброї та зменшення її незаконного обігу, приведення до найкращих світових практик порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів.

“Для нас законодавче врегулювання порядку обігу цивільної зброї є пріоритетним питанням, оскільки ефективність правового регулювання обігу зброї впливає на безпеку не лише в середині країни, але і у всьому регіоні”, – сказав Бондаренко.

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич повідомив, що його відомство не фіксує збільшення кількості осіб, які вперше придбали зброю. Тож інформація про те, що українці почали більше купувати знаряддя для нападу/оборони, не відповідає дійсності.