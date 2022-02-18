Окупанти впродовж години 13 разів відкривали вогонь на Донбасі

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь лише в разі загрози життю військовослужбовців, у лавах ОС без втрат.

Станом на 11:00 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню. 22 рази окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Таким чином упродовж години, з 10:00 до 11:00, ворог 13 здійснив 13 обстрілів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Як інформує пресцентр операції Об’єднаних сил, сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли:

БОЛОТЕНЕ, НОВОГНАТІВКУ та СТАРИЙ АЙДАР – з артилерії калібру 122 мм

чотири рази СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів

ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів

ПІЩАНЕ – з мінометів калібру 120 мм

ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів

ШУМИ, ВОДЯНЕ, ОПИТНЕ, ГНУТОВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм

Двічі СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм

10 разів ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм. та 82 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів

чотири рази НЬЮ ЙОРК – з мінометів калібру 120 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів

НИЖНЬОТЕПЛЕ та МИРОНІВСЬКИЙ – зі станкових протитанкових гранатометів

ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних станкових гранатометів

двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців", – наголошується у повідомленні.

Криміногенну ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюють як стабільну.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 4097 транспортних засобів, 3985 осіб, 3 особи – на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 32 адміністративних правопорушення та розкрито 37 злочинів.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1070 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 970 осіб.

Піротехнічні розрахунки ДСНС зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 114 вибухонебезпечних предметів.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – повідомляють у штабі ООС.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду в Раді повідомляв, що станом на 10:00 в зоні Операції Обʼєданих сил окупаційні війська влаштували 20 обстрілів.

Упродовж 17 лютого російські найманці 60 разів порушили режим припинення вогню. Поранено як українських бійців, так і цивільних, ще троє мирних жителів отримали контузію.

Резніков переконаний, що збільшення кількості обстрілів саме 17 лютого повʼязане з запланованим на цю дату засідання Ради безпеки ООН, присвяченого Мінським домовленностям.