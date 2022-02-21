У березні українці матимуть дев'ять вихідних

У березні 2022 року на українців чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня припадає на вівторок, понеділок 7 березня теж буде вихідним, а його відпрацювання перенесено на наступну суботу, 12 березня.
Загалом у березні буде 31 календарний день, із яких - дев'ять вихідних:
- 1-4 березня – робочі дні;
- 5-8 березня (субота-вівторок) – вихідні дні;
- 9-12 березня – робочі дні;
- 13 березня (неділя) – вихідний;
- 14-18 березня – робочі дні;
- 19-20 березня (субота-неділя) – вихідні;
- 21-25 березня – робочі дні;
- 26-27 березня – вихідні;
- 28-31 березня – робочі дні.
Нагадаємо, що на початку 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують скасувати перенесення робочих та вихідних днів. Документ досі не розглянули.