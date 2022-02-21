Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У березні українці матимуть дев'ять вихідних

Оскільки 8 березня припадає на вівторок, понеділок 7 березня теж буде вихідним.

У березні українці матимуть дев'ять вихідних
Фото: www.peacecalendar.net

У березні 2022 року на українців чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня припадає на вівторок, понеділок 7 березня теж буде вихідним, а його відпрацювання перенесено на наступну суботу, 12 березня.

Загалом у березні буде 31 календарний день, із яких - дев'ять вихідних:

  • 1-4 березня – робочі дні;
  • 5-8 березня (субота-вівторок) – вихідні дні;
  • 9-12 березня – робочі дні;
  • 13 березня (неділя) – вихідний;
  • 14-18 березня – робочі дні;
  • 19-20 березня (субота-неділя) – вихідні;
  • 21-25 березня – робочі дні;
  • 26-27 березня – вихідні;
  • 28-31 березня – робочі дні.

Нагадаємо, що на початку 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують скасувати перенесення робочих та вихідних днів. Документ досі не розглянули.

 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також