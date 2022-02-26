ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
ГоловнаПолітика

США запропонували Зеленському евакуацію з Києва, президент відмовився, - The Washington Post

Раніше президент заявляв, що мета ворога - знищити його фізично.

США запропонували Зеленському евакуацію з Києва, президент відмовився, - The Washington Post
Фото: Пресслужба ОПУ

Уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні американські й українські джерела серед офіційних осіб.

"За словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства російськими військами, що наступають", - зазначає видання.

Президент, за даними The Washington Post, відмовився їхати з України.

Нагадаємо, президент України під час звернення 25 лютого заявив, що ворог окреслив його знищення як ціль номер один. А його родину - як ціль номер два.

"Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - заявив тоді Зеленський.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також