США запропонували Зеленському евакуацію з Києва, президент відмовився, - The Washington Post

Раніше президент заявляв, що мета ворога - знищити його фізично.

Уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні американські й українські джерела серед офіційних осіб.

"За словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства російськими військами, що наступають", - зазначає видання.

Президент, за даними The Washington Post, відмовився їхати з України.

Нагадаємо, президент України під час звернення 25 лютого заявив, що ворог окреслив його знищення як ціль номер один. А його родину - як ціль номер два.

"Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - заявив тоді Зеленський.