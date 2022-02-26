США запропонували Зеленському евакуацію з Києва, президент відмовився, - The Washington Post

Уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні американські й українські джерела серед офіційних осіб.
"За словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства російськими військами, що наступають", - зазначає видання.
Президент, за даними The Washington Post, відмовився їхати з України.
Нагадаємо, президент України під час звернення 25 лютого заявив, що ворог окреслив його знищення як ціль номер один. А його родину - як ціль номер два.
"Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - заявив тоді Зеленський.