ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
ГоловнаЕкономікаДержава

Євросоюз заборонив продаж Росії літаків і запчастин до них

Три чверті нинішнього комерційного авіапарку Росії побудовано в ЄС, США та Канаді.

Євросоюз заборонив продаж Росії літаків і запчастин до них
Фото: EPA/UPG

Санкції Європейського Союзу проти російського транспортного сектору включають заборону продажу повітряних суден і запчастин до них.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Ради.

"ЄС запровадив заборону на експорт товарів і технологій в авіаційній і космічній промисловості, а також заборону на надання послуг страхування та перестрахування й обслуговування цих товарів і технологій. ЄС також заборонить надання відповідної технічної та фінансової допомоги", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, ця заборона на продаж усіх літаків, запчастин й обладнання російським авіакомпаніям "погіршить один із ключових секторів російської економіки та пересування в межах країни, оскільки три чверті нинішнього комерційного авіапарку Росії побудовано в ЄС, США та Канаді". 

У регламенті, що деталізує запроваджені санкції, прописано, що в Росію заборонено продавати, постачати, експортувати для будь-яких організацій товари та технології, призначені для використання в авіації чи космічній індустрії.

У документі уточнюється, що ембарго стосується всіх товарів групи 88 товарної номенклатури "Літальні апарати, космічні апарати та їх частини". Забороняється надання будь-яких страхових чи перестрахувальних послуг щодо європейських літаків у Росії, а також послуг ремонту, модифікації, усунення дефектів європейських літаків. 

Постачання літаків з Євросоюзу може тривати лише до 28 березня 2022 року за контрактами, укладеними до 26 лютого, випливає з документа ЄС.

Згідно з даними європейської зовнішньоторговельної статистики, 2020 року країни Євросоюзу експортували до Росії літаків і їхніх частин на суму 1,33 млрд євро, у 2021 році - €2,61 млрд. Найбільше аерокосмічної техніки та її компонентів у Росію було поставлено з Німеччини (€917 млн) та Франції (€1,43 млрд).

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також