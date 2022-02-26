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Болгарія закрила свій повітряний простір для Росії

Рішення ухвалили у знак солідарності з Україною. 

Болгарія закрила свій повітряний простір для Росії
Фото: EPA/UPG

Міністерство транспорту Болгарії вирішило закрити повітряне простір для російських авіакомпаній через агресію РФ проти України

Про це повідомила прес-служба Міністерства транспорту Болгарії.

«Все повітряні судна з ліцензією, виданою Російською Федерацією, не можуть входити в суверенний повітряний простір Республіки Болгарія, включаючи повітряний простір над територіальними водами», – йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що ухвалили таке рішення у зв’язку «з ескалацією військового конфлікту і в знак солідарності з Україною». 

Раніше аналогічні рішення ухвалили прийняли Польща і Чехія.

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