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Папа Римський попросив особливого милосердя для народу України

Він також привернув увагу до гуманітарної кризи в Сомалі та сусідніх країнах через посуху.

Папа Римський попросив особливого милосердя для народу України
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск у контексті 20-річчя ввірення світу Божому милосердю, яке довершив Іван Павло ІІ, побажав Божих милосердя та милості для народу України.

Про це повідомляє Vatican News.

У неділю понтифік, вітаючи прочан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, звернув увагу на українські прапори і згадав про паломників, які зібралися в санктуарії Божого Милосердя в Лаґевниках біля Кракова.

"Окрема думка лине до численних прочан, які сьогодні зібралися в санктуарії Божого Милосердя в Кракові, де двадцять років тому святий Іван Павло ІІ звершив акт ввірення світу Божому милосердю. Сьогодні більше, як будь-коли, бачимо сенс цього жесту, який хочемо поновити в молитві та в життєвому свідченні. Милосердя – це дорога спасіння для кожного з нас і для всього світу. І просімо в Господа особливого милосердя, милосердя та милості для багатостраждального українського народу", - сказав Франциск.

Він також привернув увагу до гуманітарної кризи в Сомалі та сусідніх країнах, де населення опинилось у смертельній небезпеці через посуху.

Нагадаємо, у липні Папа Римський Франциск заявив, що хоче відвідати Україну. Раніше повідомлялося, що він може відвідати Україну вже в серпні 2022 року.

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