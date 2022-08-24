В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
У двох парках Києва виявили боєприпаси
У двох парках Києва виявили боєприпаси
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
ГоловнаСуспільствоВійна

Корабельне угруповання ворожого флоту зменшили до 10 суден

Серед них є 4 ракетоносії.

Корабельне угруповання ворожого флоту зменшили до 10 суден
Фото: EPA/UPG

Корабельне угруповання ворожого флоту зменшили до 10 суден, маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу “Калібр”, в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України”, – йдеться у повідомленні.

В ОК закликали пам’ятати, що підступність ворога, який з ненавистю до всього українського, національного, патріотичного розриває вогнем і снарядами Україну, спрямована саме на незалежність нашої країни. 

“А значить цілком імовірно, що посиляться обстріли з артилерійсько-мінеметного озброєння, можуть бути здійснені масовані ракетні удари по всіх регіонах України. Намагаючись довести свою могутність вороже військо здатне на провокації та варварство як на окупованих територіях, так і на лінії зіткнення”, – зазначили військові.

Українців просять дотримуватися заходів та алгоритмів безпеки та обмежень правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, на півдні ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом бойового дня окупанти завдали по українських позиціях 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також