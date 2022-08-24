Корабельне угруповання ворожого флоту зменшили до 10 суден, маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу “Калібр”, в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України”, – йдеться у повідомленні.

В ОК закликали пам’ятати, що підступність ворога, який з ненавистю до всього українського, національного, патріотичного розриває вогнем і снарядами Україну, спрямована саме на незалежність нашої країни.

“А значить цілком імовірно, що посиляться обстріли з артилерійсько-мінеметного озброєння, можуть бути здійснені масовані ракетні удари по всіх регіонах України. Намагаючись довести свою могутність вороже військо здатне на провокації та варварство як на окупованих територіях, так і на лінії зіткнення”, – зазначили військові.

Українців просять дотримуватися заходів та алгоритмів безпеки та обмежень правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, на півдні ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом бойового дня окупанти завдали по українських позиціях 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами.