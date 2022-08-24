Керівники поліції України, Литви, Латвії та Естонії підписали лист про співпрацю

Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Йдеться про обмін досвідом та передовими методами роботи у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності тощо.

Підписання документа відбулося 23 серпня під час робочої зустрічі керівництва поліцейських відомств чотирьох країн.

Участь у зустрічі взяв перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, голова Національної поліції України Ігор Клименко, генеральний комісар поліції Литовської Республіки Ренатас Пожела, начальник Державної поліції Латвійської Республіки Армандс Рукс, генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонської Республіки Елмар Вахер, радник з питань співпраці з Україною Управління міжнародного співробітництва поліції Литовської Республіки Альвідас Медалінскас.

Євгеній Єнін акцентував увагу на важливості підтримки, яку підрозділи системи МВС України отримують від іноземних колег.

“Після 24 лютого ми отримали суттєво новий досвід і хотіли б ним поділитися. Дякую за підтримку усіма можливими засобами, адже ніхто не може знати, як далеко могла б зайти росія, якби не колективна підтримка союзників. Поліція залишається на місцях і виконує незвичні для служби функції, починаючи з доставки гуманітарної допомоги, ліків, пенсій, евакуації людей, супроводження так званих зелених коридорів і звісно, розслідування воєнних злочинів. Дякуємо, що ви з нами, ми завжди вам раді”, – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Євген Єнін

Ігор Клименко подякував іноземним колегам, які допомагають Україні з перших днів російського вторгнення, та розповів про особливості роботи української поліції в умовах повномасштабної війни.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення поліцейські отримали майже 4 мільйони звернень.

“По всій країні запрацювали блокпости, які показують свою результативність. Водночас військова агресія росії змусила мільйони людей покинути свої домівки. Загалом поліцейські допомогли евакуювати близько 4 мільйонів громадян та здійснили понад 15 тисяч супроводжень транспортних засобів, залучених до тимчасового переміщення дітей”, – повідомив керівник Нацполіції.