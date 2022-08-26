В Австралії у мармурових плитах знайшли метамфетаміну на рекордні $1,1 млрд

Австралійська поліція вилучила кристалічного метамфетаміну на близько 1,1 мільярда доларів.

Про це пише Reuters.

Понад 1800 кг метамфетаміну знайшли в контейнерах, які прибули до порту Сіднея протягом останніх тижнів.

Наркотик був захований в мармурових плитах, йдеться в заяві поліції штату Новий Південний Уельс.

“Можливості, які продемонстрував нам цей синдикат, з точки зору обсягу та розміру, є величезними. Ці цифри вражають”, – розповів журналістам головний суперінтендант поліції регіону Джон Уотсон.

За його словами, наркотики постачали з Близького Сходу. Відомо, що поліція заарештувала у межах справи трьох чоловіків.

Метиламфетамін, який зазвичай називають метамфетаміном (вулична назва “лід” або кристалічний метамфетамін) є одним із найсильніших різновидів амфетаміну. Назва “лід” стала популярною через його білі маленькі “кришталики” і зовнішній вигляд, що нагадує скло.

Раніше поліція Нового Уельсу висунула обвинувачення чотирьом особам після того, як знайшла кристалічний метамфетамін і кокаїн на суму близько 155 мільйонів австралійських доларів, заховані за фарами старовинного автомобіля “Bentley”, доставленого з Канади.

Нагадаємо, у липні СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з південноамериканського наркокартелю. Зловмисник планував організувати на Київщині розгалужену мережу зі збуту контрабандних наркотиків.