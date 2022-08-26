Бельгія виділила 8 млн євро на нелетальні потреби ЗСУ

Внесок зроблено до фонду НАТО, створеному у 2016 році у звʼязку з російською окупацією Криму.

Бельгія виділила 8 млн євро на підтримку ЗСУ через НАТО. Внесок буде зроблено до трастового фонду "Всеохопний пакет допомоги", який забезпечує нелетальну підтримку України.

Про це повідомили на сайті міністерства закордонних справ Бельгії.

"Наша країна надасть обладнання для надання першої допомоги (включно з аптечками) для Збройних сил України, зимовий одяг, і, якщо знадобиться, інші речі, як окуляри нічного бачення чи фармацевтичні препарати", – йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що внесок Бельгії є результатом рішення очільників країн і урядів союзників на зустрічі НАТО-Т в Мадриді, яка відбулася наприкінці червня. Тоді вирішили, що низка країн значно розширить нелетальне забезпечення України через Трастовий фонд, створений у 2016 році у звʼязку з російською окупацією Криму.

"Вже пів року українці ведуть мужню боротьбу за свою свободу і свою країну. На цьому тижні я підтвердив президенту Зеленському, що Україна може продовжувати розраховувати на підтримку Бельгії", – заявив премʼєр-міністр Александр де Кроо.

Александр де Кроо був одним із лідерів, які взяли участь в онлайн-саміті Кримської платформи. Загалом участь у заході брали близько 60 лідерів країн та урядів і міжнародних організацій. Польський президент Анджей Дуда брав участь особисто – він приїхав до Києва.