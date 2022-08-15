Володимир Зеленський провів переговори з президентом Республіки Нігер

“Україна і надалі буде гарантом продовольчої безпеки”.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів “перші в історії відносин” країн переговори з президентом Республіки Нігер Мохамедом Базумом.

Про це голова Української держави написав у Twitter.

“Провів перші в історії відносин перемовини з президентом Нігеру. Подякував за підтримку України в ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці й координацію участі в міжнародних проєктах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки”, – йдеться в повідомленні.

Провів перші в історії відносин перемовини з Президентом Нігеру @mohamedbazoum. Подякував за підтримку України в #ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці та координацію участі в міжнародних проектах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2022

Нагадаємо, 10 серпня президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.