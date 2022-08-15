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Володимир Зеленський провів переговори з президентом Республіки Нігер

“Україна і надалі буде гарантом продовольчої безпеки”. 

Володимир Зеленський провів переговори з президентом Республіки Нігер
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів “перші в історії відносин” країн переговори з президентом Республіки Нігер Мохамедом Базумом.

Про це голова Української держави написав у Twitter.

“Провів перші в історії відносин перемовини з президентом Нігеру. Подякував за підтримку України в ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці й координацію участі в міжнародних проєктах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.

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