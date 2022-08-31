Спершу вони готували проведення "Національних зборів", а тоді змінили план на створення "народних республік" у західних областях України.

За матеріалами Служби безпеки судитимуть організаторів силового перевороту, яких координували спецслужби РФ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зловмисники координували свої дії з росіянами, деякими членами ГО "Український вибір" Віктора Медведчука. Також мали вихід на тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

"За інформацією слідчих СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення РФ у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави Росії, Білорусі й України. Однак очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник РФ, який має зв’язки у російських спецслужбах та уряді", - розповіли в спецслужбі.

Спершу організатори перевороту розробили план проведення "Національних зборів", кошторис якого склав $9,7 млн. Для цього необхідно було зібратися в Києві "однодумцям" й учасникам зборів та оголосити про відсторонення президента, розпуск парламенту й уряду.

Для цього один з організаторів перевороту почав вербувати осіб із досвідом військової служби. СБУ викрила співучасника заколотників на спробі вербування "силовиків". Він і дав покази на основних фігурантів. Зловмисник, до речі, уже засуджений.

Оскільки на момент повномасштабного вторгнення Росії повний обсяг обіцяного фінансування зловмисники не отримали, то перейшли до "плану Б" - створення "народних республік" у західних областях.

В СБУ кажуть - після затримання організаторів перевороту під час обшуків вилучили кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних і силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, а також переліки необхідної зброї, майна і техніки.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Зловмисникам інкримінують змову про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Нагадаємо, у квітні правоохоронці оприлюднили відео допиту учасника злочинного угруповання. Він розповів, що російська влада планувала створити "народні республіки" в західних областях України. Робота з повалення конституційного ладу велася з літа 2021 року.