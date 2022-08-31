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Міністерка закордонних справ Бельгії під час зустрічі з Кулебою вибачилася за свій торішній візит до Криму

За словами Лабіб, вона як режисерка документальних фільмів втілювала проєкт, що демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці півострова могли жити під утисками в такий складний період. 

Міністерка закордонних справ Бельгії під час зустрічі з Кулебою вибачилася за свій торішній візит до Криму
Фото: twitter

Нині в Празі зустрілися міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його бельгійська колега Хаджа Лабіб. 

Про це йдеться на сайті українського МЗС.

Кулеба проінформував Лабіб про військову, дипломатичну та гуманітарну ситуацію в Україні, а також про перебіг подій на ЗАЕС. Також обговорили подальшу допомогу нашій державі для протидії російські агресії.

Очільниця МЗС Бельгії розповіла про підтримку з боку своєї держави. Зокрема, про 8 млн євро на нелетальну допомогу для ЗСУ

Також Лабіб заявила, що шкодує про свою поїздку в тимчасово окупований Крим у 2021 році.

За словами очільниці бельгійського МЗС, вона як режисерка документальних фільмів втілювала проєкт, що демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці півострова могли жити під утисками у такий складний період. 

Лабіб додала, що щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Вона зазначила, що завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини нашої держави.

Міністерка запевнила український народ у своїй підтримці, а також готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові нашої держави.

Також Кулеба і Лабіб домовилися провести наступну зустріч під час майбутньої сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. На ній обговорять двосторонні проєкти в Україні.

Нагадаємо, у липні 2021 року тоді ще майбутня міністерка приїздила на фестиваль "Глобальные ценности", що організовував Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. Лабіб тегнули в одному з дописів про фестиваль у Facebook, який вона поширила і на власній сторінці з коментарем "Інтенсивні моменти творення".

Після призначення Лабіб на посаду глави МЗС Бельгії українське відомство заявило, що веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами задля встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів.

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