Українська делегація візьме участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС

Урядова команда відвідає засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Про це повідомив на засіданні Кабміну Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Захід заплановано провести на початку вересня.

В контексті цієї поїздки Шмигаль закликав прискорити процес обрання керівника НАБУ.

"Тиждень тому відбулось установче засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ. Під час засідання були присутні усі шість членів комісії, тобто фактично робота комісії стартувала. Від імені Уряду прошу членів комісії активізуватись і прискорити процес обрання керівника НАБУ, оскільки з цього питання є великі очікування українського суспільства та міжнародних партнерів України", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, ЄС поставило вимоги Україні, щоб наблизитися до членства в союзі. Серед них - завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні та завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП. Крім цього, необхідно запустити "антиолігархічний закон", привести у відповідність до європейського законодавство про ЗМІ тощо.