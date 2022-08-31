Порошенко на CNN: Збройні Сили України підтверджують свою ефективність на 200%

Політика запитали, чи в України справді є можливість та достатньо сил для того, щоб відвоювати території.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN наголосив, що українська армія неодноразово доводила свою ефективність та волю до перемоги. Він також зазначив, що будь-які переговори можливі тільки після звільнення українських територій та тисяч заручників, яких утримує Росія, а єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Про це повідомляє пресслужба політика.

Відповідаючи на запитання, чи в України справді є можливість та достатньо сил для того, щоб відвоювати території, Порошенко сказав: «Перш за все, хотів би відзначити процес створення нових Збройних Сил України, який був започаткований ще у 2014 році саме на засадах стандартів НАТО. Цими Збройними Силами була розпочата довгоочікувана контрнаступальна операція, з артилерійського та ракетного наступу. Це, мабуть, вперше, коли з лютого 2022 року вдалося забезпечити таку концентрацію українських сил, із залученням західної артилерії, західних систем Himars, ракетних систем заради цього контрнаступу».

«Вважаю, що цими діями українські сили підтверджують свою ефективність на всі 200%, про що якось говорив генерал Ходжес. У цьому звʼязку хотів би нагадати, що у 2014 році нам вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу», – зауважив експрезидент.

Він також подякував Сполученим Штатам за постачання артилерійських систем, боєприпасів, систем Himars. «Зі свого боку ми також максимально допомагаємо нашим військовим, всі ми, включно з нашою благодійною організацією, яка буквально нещодавно передала 11 бронемашин, значну кількість дронів, іншого обладнання. І все це робить дії наших військових більш успішними», – зазначив Порошенко.

Коментуючи перспективи переговорного процесу, він наголосив, що Путін розуміє лише мову сили. «Ви точно не знайдете жодної іншої нації в світі, яка б хотіла миру більше, ніж ми в Україні. Протягом цих останніх тижнів я брав участь у церемоніях поховання моїх близьких, найкращих друзів. Зі свого власного досвіду скажу: Путін розуміє лише одну мову – мову сили. Звісно, що контрнаступ покращує та посилює наші позиції», – констатував Порошенко.

«Для припинення вогню потрібно кілька факторів. По-перше, щоб російські війська були викинуті з української землі. Позиція друга – негайне звільнення всіх заручників, тисяч українських заручників, яких утримує росія, військовополонених. І от тоді можна було б вести розмову про інші речі. Які такі гарантії безпеки потрібні Росії? Для України ж нема кращих гарантій безпеки, аніж повноцінне членство в НАТО», – резюмував Порошенко.