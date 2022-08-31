Нині Україна передала європейській стороні ратифікаційні документи для приєднання до "митного безвізу"

Україна передала сьогодні європейській стороні необхідні ратифікаційні документи для приєднання до "митного безвізу".

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Мова йде про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту, а також Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Учора Верховна Рада ратифікувала ці конвенції, а президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.

За словами заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрія Драганчука, з приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна виконає 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

Щоб отримати офіційне запрошення до "митного безвізу", Україні потрібна була згода всіх країн-учасниць конвенції (загалом - 35). Це 27 країн Євросоюзу, ще чотири країни Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія), а також Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія.

У Держмитслужбі наголосили, що після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту вітчизняний бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями, які діють у 35 країнах Конвенції. Також під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту можна буде працювати за принципом "один транспортний засіб – одна декларація – одна гарантія".

"Політичне рішення 35 кран запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту є оцінкою зусиль України та визнанням великого прогресу, досягнутого для запровадження процедури спільного транзиту. Це спонукає Євросоюз продовжувати допомогу на митному напрямку", - сказав міжнародний експерт з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні Вітяніс Алішаускас.

Нагадаємо, днями прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає так званий митний безвіз уже цього року. Напередодні цієї заяви Обʼєднаний комітет Конвенції про спільний транзит та спрощення формальностей ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Наша держава стане 36-ою державою-учасницею Конвенції.