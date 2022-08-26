Україна отримає "митний безвіз" вже цього року, – Шмигаль

Україна отримає так званий митний безвіз уже цього року. Учора Обʼєднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграм.

"«Митний безвіз» — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. «Митний безвіз» – це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці", – написав він.

Шмигаль наголосив, що митний стане вже четвертим "безвізом" за цей рік: після енергетичного в березні, транспортного і економічного за літо.

"Ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році", – заява голова уряду України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила необхідний для митного безвізу законопроєкт ще в 2019.

Улітку цього року було ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.