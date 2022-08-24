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Укрзалізниця планує відремонтувати 150 км колій

Компанія планує також електрифікувати 56,8 км колій. 

Укрзалізниця планує відремонтувати 150 км колій

Укрзалізниця планує збудувати та відремонтувати до кінця року 149,3 км залізничних колій. 

Про це повідомляє пресслужба компанії в своєму Telegram.

Крім цього, компанія планує електрифікувати 56,8 км колій. 

Основні роботи Укрзалізниці наразі зосереджені на модернізації інфраструктури в напрямку переходів з країнам Європейського Союзу.

Крім цього компанія продовжує оновлювати пасажирські поїзди. Зокрема, мова йде про повернення на маршрут другого двоповерхового поїзда Skoda.

Нагадаємо, що Укрзалізниця спільно з агенцією Gres Todorchuk запустила “потяг до перемоги”, вагони якого курсуватимуть різними напрямками та нагадуватимуть про боротьбу українців проти російської агресії.

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