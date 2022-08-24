Укрзалізниця планує відремонтувати 150 км колій

Укрзалізниця планує збудувати та відремонтувати до кінця року 149,3 км залізничних колій.

Про це повідомляє пресслужба компанії в своєму Telegram.

Крім цього, компанія планує електрифікувати 56,8 км колій.

Основні роботи Укрзалізниці наразі зосереджені на модернізації інфраструктури в напрямку переходів з країнам Європейського Союзу.

Крім цього компанія продовжує оновлювати пасажирські поїзди. Зокрема, мова йде про повернення на маршрут другого двоповерхового поїзда Skoda.

Нагадаємо, що Укрзалізниця спільно з агенцією Gres Todorchuk запустила “потяг до перемоги”, вагони якого курсуватимуть різними напрямками та нагадуватимуть про боротьбу українців проти російської агресії.