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В Україні вже зібрали понад 25 млн тонн зерна

У дев'яти областях завершили збирання культур ранньої групи.

В Україні вже зібрали понад 25 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos\Marienko64

Станом на 25 серпня в Україні вже зібрали 25,3 млн тонн зерна.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці намолотили 18,8 млн тонн (з 98% засіяних площ), ячменю – 5,5 млн тонн (99% площ), гороху – понад 246 тисячу тонн (98%), ріпаку – 3,1 млн тонни (99%). Гречки й соняшника зібрали з 1% територій – наразі намолочено лише 2 тис. і 18,8 тис. тонн відповідно, а проса – з 9% площ (зібрано вже 9,1 тис. тонни).

За інформацією міністерства, збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,6 млн га (59 %) при врожайності 38,4 ц/га.

"Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62,3 ц/га. У трійку лідерів з намолоту зерна в понад 2 млн тонн увійшли: Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Одещина", – додали у відомстві.

У Мінагро додали, що аграрії Вінниччини, Закарпаття, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Хмельниччини, Буковини та Чернігівщини завершили збирання культур ранньої групи.

Нагадаємо, раніше на неокупованій території Донеччини зібрали 70% врожаю зернових. На Дніпропетровщині з аналогічного відсотка площ намолотили 2,2 млн тонн зерна.

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