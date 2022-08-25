Менше людей офіційно реєструються безробітними, але більше втрачають роботу: останні тенденції ринку праці

Одна з економічних проблем, викликаних війною – це втрата роботи . Тому щомісяця слідкую за всіма наявними цифрами, які хоч і не можуть дати чітку відповідь, скільки людей залишилося без роботи, але можуть продемонструвати певні тренди у сфері зайнятості та безробіття. Для цього треба дивитися на офіційні та неофіційні цифри.

Фото: rumedia24.com

Почнемо з останніх офіційних цифр – їх отримують, коли людина реєструється у центрі зайнятості і стає на облік по безробіттю.

Станом на 24 серпня кількість офіційно зареєстрованих безробітних складає 283 тисячі осіб.

За місяць ця цифра скоротилась на 18 тисяч. А якщо брати порівняно з початком війни, офіційна кількість зареєстрованих безробітних осіб зменшилася на 30,8 тисяч.

При аналізі цих цифр варто зважувати їх на той факт, що в Україні співвідношення чоловіків до жінок 1/3, тому, скоріш за все, на спадну динаміку офіційних пошукачів роботи значною мірою впливає чинник мобілізації і міфи, які з ним пов’язані.

Інший показник, який виявляє проблеми із зайнятістю – це співвідношення вакансій на тисячу безробітних.

Зараз показник 24,5 вакансії на 1000 осіб. Порівняно з минулим місяцем показник зріс аж на 2 вакансії (було 22,1 вакансія/1000 осіб). Рік тому цей показник був у 2,8 рази більше (70,1 вакансій/1000 осіб).

Неофіційні тренди по безробіттю. Нагадаю, що їх можна побачити у статистиці сайтів пошуку роботи та різних опитуваннях.

За даними опитувань, працевлаштованих знову стає менше, хоча до найкритичнішого рівня останніх шести місяців не дійшло.

Так, за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», наприкінці липня 39% опитаних зазначили, що не працюють – показник хоч і менше, порівняно з березнем (53%), але загалом трохи збільшився, порівняно з червнем (+4%) до квітневого рівня.

Опитування Gradus продемонструвало, що 38% респондентів не працевлаштовані – це менше квітневого показника (41%), але теж є тенденція до збільшення порівняно з червнем (+3%)

Відповідно до опитування Європейської Бізнес Асоціації зростає відсоток компаній, які скоротили персонал (10% у липні проти 8% у травні і 1% у березні). Ще 7% опитаних відправили співробітників у неоплачувану відпустку (в травні таких було 4%). В секторі МСБ тенденція до скорочення штату ще більша – у липні про звільнення працівників заявили 18% опитаних підприємців (в травні було 12%, а в березні – 8%).

Щодо співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці тенденція йде до зниження конкуренції на вакансію, але оскільки зміни незначні, вони можуть бути викликані традиційним зменшенням ділової активності та найму влітку.

За статистикою порталу Rabota.ua станом на 18 липня, на одну вакансію припадає приблизно 9 кандидатів (-2 порівняно з липнем). За даними порталу Work.ua станом на 16 серпня, на одну вакансію претендують 6 кандидатів (-1 порівняно з липнем).

Загалом тенденції поки підтверджують останні липневі прогнози НБУ щодо того, що безробіття до кінця року буде скорочуватися, але повільно, а високий рівень зберігатиметься ще кілька років (їх прогноз: кінець 2022 рік – 28,9%, 2023 – 27%, 2024 – 18,2%. У 2021 році було 9,8%).