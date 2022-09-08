Україну запросять на перший саміт Європейської політичної спільноти у Празі, – ЗМІ

Головною метою саміту є проведення політичної дискусії зі стратегічних питань, що становлять спільний інтерес для європейського континенту.

Представників України запросять на перший саміт ініційованої Еммануелем Макроном Європейської політичної спільноти, який відбудеться 6-7 жовтня у Празі.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами європейського посадовця, "незабаром будуть розіслані запрошення»" на саміт, який має відбутися за участю лідерів шести країн Західних Балкан, а також Норвегії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великої Британії, України, Молдови, Грузії.

Також очікується, що запрошення отримують Туреччина, Азербайджан та Вірменія.

Посадовець заявив, що головною метою саміту є проведення політичної дискусії зі стратегічних питань, що становлять спільний інтерес для європейського континенту, і додав, що серед головних питань будуть війна Росії проти України, енергетична криза та економічна ситуація в Європі.

9 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив про ініціативу створити нову "Європейську політичну спільноту", щоб країни, які не є формальними членами ЄС, могли долучитися до нового простору в Європі. Йшлося в тому числі про Україну.

22 травня французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявив, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років. Він також висловив думку, що Києву слід увійти до запропонованої Макроном "Європейської політичної спільноти". 23 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у позиції Франції стосовно України "зради" немає, між країнами ведеться активна дискусія з приводу того, яким буде шлях України до ЄС і скільки часу це забере.

Під час саміту 23-24 червня в Брюсселі Єврорада схвалила створення "Європейської політичної спільноти".