Макрон запропонував створити нове об'єднання для держав "не-членів" ЄС, серед яких буде Україна, - Bloomberg

Нашій державі, щоб стати членом Євросоюзу, знадобиться багато років, тому таке утворення може наблизити Україну до "європейських справ".

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував Україні тісніше співпрацювати з ЄС через нове, "менш формальне" утворення держав-однодумців.

Як повідомляє Bloomberg, під час виступу в Європарламенті 9 травня французький президент запропонував створити нову, менш формальну групу країн-однодумців, куди може увійти Україна. Адже нашій державі знадобиться час, щоб стати членом ЄС.

Водночас така політична спільнота також буде відкрита для Великобританії, що дозволить їй активніше брати участь у європейських справах після Brexit.

Макрон не уточнив, як буде функціонувати така група та якою буде її роль у Євросоюзі.

Пізніше французький президент сказав журналістам, що критеріями членства в об'єднанні будуть географія та загальний набір цінностей, а керівництво нового об'єднання може включати політичну координацію, колективну безпеку та енергію.

"У нас було реальне бажання реструктурувати Європу за цілим рядом політик", - сказав Макрон.

Нагадаємо, Єврокомісія планує висловитися щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні.

Тим часом Австрія заявила, що прискорена процедура вступу України в Євросоюз неможлива.