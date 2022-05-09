У Придністров’ї парад перенесли на вересень

"Влада не може наражати жителів на небезпеку".

Влада Придністров'я вирішила перенести військовий парад на честь "дня перемоги" на 2 вересня. Саме тоді відзначають "головне свято" невизнаної держави – День утворення Придністровської Молдавської Республіки.

Про це заявив лідер невизнаної республіки Вадим Красносельський, передає ТАСС.

Як зазначається, рішення ухвалили після того, як у "республіці сталася серія терактів".

За словами Красносельського, "влада не може наражати жителів на небезпеку".

"На День Республіки, якщо ситуація буде інша, звичайно ж, ми проведемо парад, присвячений Перемозі та Дню утворення нашої держави", – сказав ватажок невизнаного Придністров’я.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія нагнітає ситуацію в Придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на Україну та щоб розпорошити сили української армії.

В українському Міноборони вважають, що у Придністров'ї ситуація непроста, але великої загрози для України немає.

Попри те, за даними Генштабу ЗСУ, військові у Придністровʼї продовжують перебувати в повній боєготовності.