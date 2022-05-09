Латвія назавжди заборонила в’їзд Кіркорову, Петросяну та Винокуру

Латвія оголосила персонами нон грата російських співака Філіпа Кіркорова, гумористів Володимира Винокура та Євгенія Петросяна. До списку нев’їздних внесено також також тренерку з художньої гімнастики Ірину Вінер-Усманову – дружину російського олігарха Алішера Усманова.
Усім їм заборонено в'їзд у країну на невизначений термін, повідомив глава латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс.
"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Винокура В., Петросяна Т. та Вінер-Усманової І. до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, встановивши безстрокову заборону на в'їзд до Латвії", – написав міністр у твіттері.
Як відомо, Кіркоров публічно підтримав вторгнення Росії в Україну, а Петросян зокрема відвідував військових РФ, які перебувають на окупованих українських територіях.