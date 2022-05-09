Латвія назавжди заборонила в’їзд Кіркорову, Петросяну та Винокуру

До списку нев’їздних внесено також також дружину російського олігарха Алішера Усманова.

Латвія оголосила персонами нон грата російських співака Філіпа Кіркорова, гумористів Володимира Винокура та Євгенія Петросяна. До списку нев’їздних внесено також також тренерку з художньої гімнастики Ірину Вінер-Усманову – дружину російського олігарха Алішера Усманова.

Усім ї м заборонено в'їзд у країну на невизначений термін, повідомив глава латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс.

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Винокура В., Петросяна Т. та Вінер-Усманової І. до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, встановивши безстрокову заборону на в'їзд до Латвії", – написав міністр у твіттері.

Як відомо, Кіркоров публічно підтримав вторгнення Росії в Україну, а Петросян зокрема відвідував військових РФ, які перебувають на окупованих українських територіях.