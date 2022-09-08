Посадовця Лас-Вегаса заарештували за підозрою в убивстві журналіста, який оприлюднив розслідування про нього

Посадовця Лас-Вегаса заарештували за підозрою в смертельному пораненні журналіста, який оприлюднив про нього розслідування. Публікація про роботу цього чиновника привела до його програшу на праймеріз, пише Associated Press.

Йдеться про державного адміністратора округу Кларк Роберта Теллеса. Він був узятий під варту в його будинку через кілька годин після того, як слідчі видали ордер на обшук і конфіскували авто у межах розслідування вбивства репортера Las Vegas Review-Journal Джеффа Германа.

Герман публікував розслідування про скарги на адміністративні знущання, фаворотизм з боку Теллеса щодо співробітників окружного управління.

"Ми раді, що Роберт Теллес перебуває під вартою, і обурені тим, що колега, схоже, був убитий за репортаж про посадовця", – заявив виконавчий редактор газети Гленн Кук.

Теллес – юрист, який займається питання спадку і спадщини, отримав свою посаду в 2018 році, коли переміг на виборах. У червні він програв партійні праймеріз. За кілька тижнів до цих виборів Гленн і опублікував свій матеріал.

Теллес звинуватив публікацію у тому, що його відносини з жінками-співробітницями були "перебільшеними".

Тіло Германа було знайдено в суботу вранці біля його будинку. На його тілі було багато різаних ран.

Нагадаємо, що посада Теллеса в адміністрації є виборною – за кандидатуру мають голосувати. Теллес у 2018 році переміг чиновника, який займав цю посаду три терміни.