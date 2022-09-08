Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Польщі про підтримку України

США та Польща підтримують Україну та її зусилля щодо відсічі агресії Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау про підтримку України.

Про це Блінкен написав у Твіттері.

“Ми обговорили можливості зміцнення нашої двосторонньої співпраці в енергетичній безпеці та нашу постійну підтримку України”, – йдеться у повідомленні.

Блінкен додав, що США та Польща підтримують Україну та її зусилля щодо відсічі агресії Росії.

I had a productive call today with Polish Foreign Minister @RauZbigniew. We discussed opportunities to strengthen our bilateral cooperation in energy security and our enduring support for Ukraine. We stand #UnitedwithUkraine and its efforts to rebuff Russia’s aggression. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2022

Нагадаємо, у серпні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен провели телефонну розмову на тему зброї для нашої держави.

Рау обговорив з українським прем'єром Денисом Шмигалем розширення можливостей експорту української продукції, посилення санкції проти РФ і організацію зустрічі у форматі Люблінського трикутника.