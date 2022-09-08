У Канаді затримали підозрюваного у вбивстві 10 представників народу крі

Загрози громадській безпеці більше немає.

У Канаді затримали другого підозрюваного у ножовій атаці на громаду корінного народу крі провінції Саскачеван, внаслідок якої загинуло 10 людей і 18 отримали поранення.

Про це пише cbc.ca.

Відомо про 13 окремих інцидентів нападу.

Майлза Сандерсона заарештували на території провінції біля міста Ростерн вдень 7 вересня. Загрози громадській безпеці більше немає.

“Тепер люди можуть знову почуватися в безпеці, але зараз настав час почати зцілення”, – сказав глава Ради племен Саскатуна Марк Аркан, який втратив свою сестру та племінника унаслідок нападу.

Влада шукала Сандерсона з неділі. Йому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, замаху на вбивство та проникненні.

Другого підозрюваного, брата Сандерсона Демієна знайшли мертвим у понеділок.

Нагадаємо, поліція розшукувала Майлза Сандерсона з травня, коли він перестав відвідувати свого офіцера умовно-дострокового звільнення після відбуття покарання за напад, пограбування та погрози.

Ці напади стали одними з найбільш смертоносних у сучасній історії Канади.

Крі – це корінний народ Північної Америки. Станом на 2015 рік у Саскачевані було зареєстровано близько 115 000 крі.