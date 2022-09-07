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Новий голова МЗС Великобританії поспілкувався з Кулебою

Співрозмовники домовилися разом переконувати інших у підтримці перемоги України.

Новий голова МЗС Великобританії поспілкувався з Кулебою
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та новий глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вперше провели переговори.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

Співрозмовники домовилися разом переконувати інших у підтримці перемоги України.

"Розмовляв з Джеймсом Клеверлі. Ми бачимо головну мету: Україна повинна перемогти. Ми будемо активно працювати разом, щоб переконати інших у всьому світі підтримати її, особливо тих, хто все ще може сумніватися. Той факт, що наш дзвінок був першим для міністра закордонних справ, говорить сам за себе", - написав Кулеба.

Нагадаємо, 6 вересня королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра. Наступного дня Трасс призначила ключових міністрів свого уряду. Зокрема, на чолі МЗС став Джеймс Клеверлі, який раніше два роки працював у зовнішньополітичному відомстві. Він також був міністром освіти в уряді Бориса Джонсона.

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