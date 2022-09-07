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Трасс призначила ключових міністрів свого уряду

“Вперше жоден білий чоловік не займе одну з “великих державних посад”.

Трасс призначила ключових міністрів свого уряду
Трасс з чоловіком Х'ю О'Лірі
Фото: ЕРА/UPG

Ліз Трасс почала формувати свій кабінет через кілька годин після того, як стала новим прем'єр-міністром Великобританії.

Про це пише BBC.

Квасі Квартенг був призначений Канцлером скарбниці або ж міністром фінансів Великобританії, Джеймс Клеверлі – міністром закордонних справ, а Суелла Браверман – міністром внутрішніх справ. Перші двоє очолювали в уряді Бориса Джонсона міністерства з питань бізнесу та освіти відповідно, а Браверман була генпрокуроркою.

Квасі Квартенг
Фото: ЕРА/UPG
Квасі Квартенг

“Вперше жоден білий чоловік не займе одну з “великих державних посад” – прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, міністра закордонних справ і канцлера”, – зазначає видання.

Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG
Джеймс Клеверлі

Тереза Коффі стала новим міністром охорони здоров’я та віце-прем’єр-міністром, Джейкоб Ріс-Могг – бізнес-секретарем, а Кемі Баденок – секретарем з міжнародної торгівлі.

Суелла Браверман
Фото: ЕРА/UPG
Суелла Браверман

Бен Воллес зберіг посаду міністра оборони.

Раніше Трасс заявила, що її уряд “перетворить Британію на країну-прагнення” і що “разом ми зможемо пережити шторм”.

Нагадаємо, королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила новим прем'єром Ліз Трасс.

Трасс пообіцяла впоратися зі стрімкими витратами на електроенергію та знизити податки. Частина її плану, який повністю має бути оголошено 8 вересня, може дозволити постачальникам енергії брати державні позики, щоб субсидувати рахунки.

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