Трасс обіцяє британцям знизити податки та дозволити постачальникам енергії брати держпозики

Ліз Трасс пообіцяла впоратися зі стрімкими витратами на електроенергію та знизити податки після того, як вона перемогла в конкурсі на посаду прем’єр-міністра Великобританії.
Про це пише BBC.
Частина її плану, який має бути оголошено в четвер, може дозволити постачальникам енергії брати державні позики, щоб субсидувати рахунки.
“У своїй переможній промові вона пообіцяла “сміливу” програму зниження податків, щоб розвивати економіку, що занепала, і запобігти сповзванню Великобританії в рецесію”, – зазначає видання.
Нагадаємо, Трасс змінить Бориса Джонсона після офіційного призначення королевою в замку Балморал у вівторок, 6 вересня. Потім вона, третя жінка-прем’єр-міністр Великобританії, отримає запрошення для формування нового складу уряду.