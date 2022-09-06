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Трасс обіцяє британцям знизити податки та дозволити постачальникам енергії брати держпозики

Вона оголосить план у четвер.

Трасс обіцяє британцям знизити податки та дозволити постачальникам енергії брати держпозики
Ліз Трасс
Фото: Ліз Трасс під час дебатів заявила, що готова застосувати ядерну зброю у разі потреби

Ліз Трасс пообіцяла впоратися зі стрімкими витратами на електроенергію та знизити податки після того, як вона перемогла в конкурсі на посаду прем’єр-міністра Великобританії.

Про це пише BBC.

Частина її плану, який має бути оголошено в четвер, може дозволити постачальникам енергії брати державні позики, щоб субсидувати рахунки.

“У своїй переможній промові вона пообіцяла “сміливу” програму зниження податків, щоб розвивати економіку, що занепала, і запобігти сповзванню Великобританії в рецесію”, – зазначає видання.

Нагадаємо, Трасс змінить Бориса Джонсона після офіційного призначення королевою в замку Балморал у вівторок, 6 вересня. Потім вона, третя жінка-прем’єр-міністр Великобританії, отримає запрошення для формування нового складу уряду.

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