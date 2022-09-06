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Путін затвердив нову зовнішньополітичну доктрину РФ на основі “русского міра”

Вона закріплює в офіційній політиці росіян ідеї, які використовували для виправдання окупації Москвою української території.

Путін затвердив нову зовнішньополітичну доктрину РФ на основі “русского міра”
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін схвалив нову зовнішньополітичну доктрину РФ, засновану на концепції “русского міра”.

Про це пише Reuters.

У 31-сторінковому докумменті зазначається, що Росія повинна “захищати, оберігати та розвивати традиції та ідеали “русского міра”.

Доктрина представлена як “стратегія м’якої сили”, водночас вона закріплює в офіційній політиці росіян ідеї щодо політики та релігії, які використовували для виправдання окупації Москвою української території та підтримку сепаратистських проросійських утворень на сході країни.

“Російська Федерація надає підтримку співвітчизникам, які проживають за кордоном, у реалізації їхніх прав, забезпечує захист їхніх інтересів і збереження російської культурної ідентичності”, – йдеться у доктрині.

У ній також йдеться що зв'язки Росії із співвітчизниками за кордоном дозволили їй “зміцнити на міжнародній арені свій імідж демократичної країни, що прагне створення багатополярного світу”.

Путін протягом багатьох років наголошував на “трагічній долі близько 25 мільйонів етнічних росіян, які опинилися за межами Росії в нових незалежних державах, коли Радянський Союз розпався в 1991 році – подія, яку він назвав геополітичною катастрофою”.

Згідно з новою політикою, Росія повинна розширити співпрацю зі слов'янськими країнами, Китаєм та Індією, а також зміцнити свої зв'язки з Близьким Сходом, Латинською Америкою та Африкою.

Доктрина передбачає, що Москва повинна і далі поглиблювати свої зв’язки з Абхазією та Осетією, двома грузинськими регіонами, визнаними Москвою незалежними після її війни проти Грузії в 2008 році, а також двома сепаратистськими утвореннями на сході України, самопроголошеними “ДНР” та “ЛНР”.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що Путін готує "ґрунт" для продовження агресії восени та взимку.

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