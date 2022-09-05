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Зеленський подякував Джонсону за підтримку України та протидію Росії

"З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України в новому статусі".

Зеленський подякував Джонсону за підтримку України та протидію Росії
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який залишає свою посаду.

Зеленський подякував йому за його діяльність на посаді глави уряду та висловив упевненість у подальшій співпраці на його новій посаді.

"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України в новому статусі", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, Джонсон приїжджав в Україну на День Незалежності. Тоді він оголосив про новий пакет оборонної допомоги на понад $63 млн.

Минулого разу британський премʼєр відвідував Україну в червні

У липні Джонсон оголосив про відставку. На посаді прем'єр-міністра його змінить міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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