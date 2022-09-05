У фінальному турі виборів вона перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака

Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новим прем'єр-міністром країни.

Результати виборів були оголошені в понеділок на з'їзді партії, пише "Європейська правда".

У фінальному турі виборів Трасс перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак - 60 399.

Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який оголосив про відставку в липні. Офіційно Джонсон продовжуватиме виконувати обов’язки глави уряду до вівторка, 6 вересня, коли на прийнятті в королеви Єлизавети ІІ в маєтку Балморал у Шотландії він подасть у відставку.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Тоді ж Трасс на зустрічі з королевою офіційно отримає запрошення для формування нового складу уряду.

Під час передвиборчої кампанії Трасс пообіцяла бути "найбільшим другом" України за прикладом Джонсона. На дебатах вона заявила, що, якщо її призначать прем’єром, перший телефонний дзвінок буде – президенту України Володимиру Зеленському.