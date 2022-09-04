Військовим РФ не виплачують всю обіцяну зарплатню, – Міноборони Британії

Окупанти страждають через низький моральний стан і проблеми з дисципліною.

Військове керівництво не виплачує російським військовим обіцяну зарплату.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські військові в Україні продовжують страждати через низький моральний стан і проблеми з дисципліною.

“Окрім бойової втоми та великих втрат, однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з їхньою оплатою”, – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/N07M1HoaK5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 4, 2022

Доходи військовослужбовців армії РФ складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками. Ймовірно, виникли серйозні проблеми з невиплатою значних бойових премій.

У розвідці зазначили, що така ситуація могла скластися через військову бюрократію, незвичайний правовий статус “спеціальної військової операції” та відверту корупцією серед командного складу.

Російська Федерація не забезпечує базові права для своїх військ, дислокованих в Україні, включно з формою, зброєю та пайками.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили ще 450 окупантів, 15 танків, літак і гелікоптер. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.