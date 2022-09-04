Минулої доби ЗСУ знищили ще 450 окупантів, 15 танків, літак і гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Минулої доби російська армія втратила на війні в Україні близько 450 військових, 15 танків, 27 броньованих машин, один літак і один гелікоптер. З 24 лютого по 4 вересня ЗСУ ліквідували близько 49 500 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 49 500 (+450) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 049 (+15) од;

бойових броньованих машин ‒ 4 430 (+27) од;

артилерійських систем – 1 147 (+13) од;

РСЗВ – 294 (+1) од;

засобів ППО – 156 (+3) од;

літаків – 236 (+1) од;

гелікоптерів – 206 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0);

крилатих ракет – 203 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од;

спеціальної техніки – 106 (+1).

Нагадаємо, учора українські військові відбили атаки ворога біля восьми населених пунктів на сході України. Ворог зосередив зусилля на встановленні повного контролю над територією Донеччини, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.