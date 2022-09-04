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Росіяни проводять “фільтраційні заходи” на Херсонщині: шукають партизан

Окупанти намагаються змусити місцевих мешканців видати знайомих учасників партизанського руху.

Росіяни проводять “фільтраційні заходи” на Херсонщині: шукають партизан
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Сьогодні зранку окупанти проводили “фільтраційні заходи” в Херсонській області.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“У Херсонській області окупанти зранку проводять так звані фільтраційні заходи. Таким чином, за інформацією Руху Опору Південь УДА, намагаються залякати місцевих мешканців та змусити їх видати рідних і близьких – учасників партизанського руху”, – йдеться в повідомленні.

Братчук додав, що “методички НКВС в Росії не змінилися”.

Нагадаємо, у Херсонській області знову був обстріляний Антонівський залізничний міст.

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