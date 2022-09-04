Біля Лисичанського нафтопереробного заводу – постійні бої: ворог не може прорвати оборони ЗСУ

У Луганській області в районі Лисичанського НПЗ і на Бахмутському напрямку тривають бої.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Про ситуацію на Луганщині: в районі Лисичанського НПЗ точаться постійні бої – російська армія не може прорвати оборону ЗСУ; найважчі бої зараз на Бахмутському напрямку”, – написав Гайдай.

Голова ОВА також розповів про інцидент, що стався з кадировцями, які зайшли в Сєвєродонецьк: "Четверо спецпризначенців НГУ зайняли оборону в одному з будинків. Туди увійшли 20 кадировців – не повернувся жоден. Росіяни вважали, що в будинку перебувала ціла рота українців".

Станом на 4 вересня з Луганщини орієнтовно виїхали 320 тис. людей. У зв'язку з цим Гайдай наказав відкрити гуманітарні штаби для переселенців з регіону в кожній області. По всій Україні шукають будівлі, які можна відремонтувати, щоб надати житло мешканцям Луганщини.

Нагадаємо, ворог зосередив зусилля на встановленні повного контролю над територією Донеччини, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник продовжує активно застосовувати засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.