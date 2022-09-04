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Росіяни обстріляли СТО і спортзал у Слов’янську

Вночі окупанти завдали удару по центральній частині міста.

Росіяни обстріляли СТО і спортзал у Слов’янську
Фото: Вадим Лях у Facebook

Вночі 4 вересня російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області. У результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Про це повідомив у Facebook міський голова Вадим Лях.

"У нас знову нічні обстріли. На щастя, без жертв. Цього разу місто "звільнили" від СТО і спортзалу в провулку Андріївському", – йдеться в повідомленні.

Фото: Вадим Лях у Facebook

Фото: Вадим Лях у Facebook

Фото: Вадим Лях у Facebook

Нагадаємо, ворог зосередив зусилля на встановленні повного контролю над територією Донеччини, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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