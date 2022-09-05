Ватикан оголосив блаженним папу Івана Павла I

Папа Римський Франциск проголосив блаженним Альбіно Лучані – Папу Івана Павла I, який в 1978 р. пробув на престолі всього 33 дні. Його понтифікат був одним із найкоротших в історії Католицької церкви.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В неділю, 4 вересня, Папа Франциск проголосив беатифікацію Івана Павла I, тобто зарахування католицькою церквою спочилого праведника до лику блаженних через його здатність клопотатися за людей, які підносять свою молитву. Цей крок передує зарахуванню до лику святих, якому має передувати визнання другого дива.

"З усмішкою папі Іоаннові Павлу вдалося передати благість Господа", – сказав папа Франциск під час своєї проповіді на площі Святого Петра.

За його словами, усмішка папи Івана Павла I була уособленням церкви, "яка ніколи не зачиняє дверей, ніколи не озлоблює серця, ніколи не скаржиться і не таїть образи, не гнівається, не дивиться похмуро і не ностальгує за минулим".

Повідомляється, що беатифікації передують кілька етапів. Серед вимог до кандидатів – офіційно зареєстроване диво, яке досліджує медична комісія, перевірка всіх письмових творів на відповідність доктрині віри, оцінка чеснот тощо. Процес беатифікації розпочинається не раніше п’яти років після смерті вірянина. Після рішення про відсутність заперечень кандидат отримує титул "слуга Божий" і спеціально призначена група починає збір матеріалів, пов’язаних із земним життям праведника.

У випадку Івана Павла I, Католицька церква офіційно визнала дивом зцілення дівчини з Аргентини, яка страждала на злоякісну рефрактерну епілепсію, чиї батьки молилися про його заступництво.

Аргентинський священник отець Хуан Хосе Дабусті розповів, як побачив відчай матері, коли та покликала священника до своєї доньки, після того як лікарі сказали, що вона не проживе й однієї ночі. Він запропонував разом помолитися про заступництво папи Лучані.

"Дивлячись на дівчинку, що перебувала у важкому стані, я отримав натхнення звернутися до Івана Павла І з проханням про зцілення, і разом з її матір’ю та деякими присутніми медсестрами я молився до нього... До того моменту я ніколи не молився до Івана Павла І про зцілення. Чому я запропонував Роксані помолитися за зцілення Кандели за заступництвом Лучані? Я не знаю. Це був Святий Дух", –розповів отець Хуан Хосе Дабусті під час брифінгу у Ватиканському пресцентрі, присвяченому недільній беатифікації.

Процес беатифікації папи завершився у 2006 році. У 2017-му Папа Франциск затвердив для проголошення декрет про геройський вимір чеснот Івана Павла І, а у 2021 році – декрет про визнання дива за його заступництвом, що сталося 23 липня 2011 року.

Альбіно Лучані народився в італійській провінції Беллуно та був обраний Вселенським Архієреєм після смерті Павла VI наприкінці серпня 1978 року. На той момент йому було 65 років. 28 вересня 1978 року він помер у Ватикані від серцевого нападу, таким чином пробувши на Престолі всього 33 дні. Через такий короткий термін понтифікату Івана Павла I називали "вересневим Папою", хоча за ним більше закріпилося прізвисько "усміхнений Папа".

ЗМІ називали Івана Павла I "революціонером". Він вперше в історії папства взяв два імені на честь своїх попередників, що призначили його єпископом та кардиналом. Він відмінив використання множини maiestatis – "Ми", яку зазвичай використовували папи стосовно себе та відмовлявся від використання нош-трону.

Його смерть викликала багато суперечок і теорій змови, зокрема через різні версії подій. До папства, будучи єпископом на північному сході Італії, Альбіно Лучані став відомим через свою критику корупції, зокрема в банківській сфері. Існували припущення, що причиною смерті могла стати чиясь помста. Проте медичні висновки вказують на смерть від серцевого нападу.

Нагадаємо, у липні папа Римський Франциск заявив про бажання приїхати до Києва.

В серпні МЗС запросило апостольського нунція в Україні через вислів Папи Римського про вбиту пропагандистку Дугіну, названу ним "однією з невинних жертв війни".