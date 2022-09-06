Суд дозволив залучити до справи Трампа незалежного експерта

Кандидатів для аналізу вилучених у маєтку експрезидента США документів мають запропонувати до 9 вересня.

Федеральний суд у штаті Флорида задовольнив вимогу колишнього президента США Дональда Трампа про залучення спеціального експерта, який слідкуватиме за розглядом справи про переміщення секретних документів.

Про це пише BBC.

Йдеться про незалежного юриста, який аналізуватиме вилучені у Трампа документи і вирішуватиме, чи поширюється на будь-який із них привілей адвоката-клієнта чи виконавча таємниця.

Суд заборонив уряду розглядати або використовувати вилучені матеріали для розслідування, яке триває в Міністерстві юстиції, до заверешення незалежної перевірки.

Таке рішення вважається поразкою для прокурорів, які виступали проти призначення повіреного, адже це може сповільнити розгляд справи.

Скільки часу працюватиме експерт – невідомо.

Низка правознавців стверджують, що ці кроки є лише тактикою затягування розгляду справи, оскільки документи вже розглянули.

Як пише Укрінформ з посиланням на кореспондента, сторони мають до 9 вересня запропонувати суду список юристів, які могли б претендувати на посаду спеціального експерта.

Видання також додає, що водночас прокурорам дозволяється надалі оцінювати документи на предмет наявності в них секретних розвідувальних даних або інформації щодо питань нацбезпеки.

Нагадаємо, федеральні прокурори заявили, що Трамп та його радники неодноразово ігнорували передачу державних документів із високою секретністю, навіть після того, як отримали повістки до суду, а поліція пообіцяла провести ретельний обшук. Ці відмови привели до слідчих дій ФБР 8 серпня у маєтку Трампа у Флориді, під час якого виявили понад 100 додаткових секретних документів.

Під час обшуку на початку серпня агенти виявили настільки таємні матеріали, що навіть їм, співробітникам контррозвідки ФБР і адвокатам Міністерства юстиції, знадобились додаткові дозволи, перш ніж вони змогли ознайомитися з файлами.

За даними Washington Post, ФБР шукало в маєтку Трампа серед іншого документи, які стосуються ядерної зброї.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

Перед цим у січні Нацуправління архівів вилучило 15 ящиків із записами з маєтку Трампа, який передав ці документи лише після того, як зіткнувся з можливими судовими позовами щодо їх вилучення.