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Бойовий корабель ВМС США бере участь у навчаннях у Балтійському морі

Раніше Kearsarge протягом кількох місяців тренувався з військовими Швеції та Фінляндії.

Бойовий корабель ВМС США бере участь у навчаннях у Балтійському морі
USS Kearsarge
Фото: wikipedia.org

Десантний корабель ВМС США USS Kearsarge бере участь у міжнародних навчаннях у Балтійському морі, на тлі війни Росії в Україні та напруженості в регіоні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Kearsarge - перше судно класу Wasp, яке бере участь у міжнародних тренуваннях на Балтиці щонайменше за два десятиліття. Журналісти Associated Press відвідали корабель минулого тижня.

"Це перший раз для нас за певний час, і це дуже цікаво", - зазначив капітан Том Фостер, командир Kearsarge.

Разом з деякими іншими кораблями ВМС США, Kearsarge протягом кількох місяців тренувався з військовими Швеції та Фінляндії. Ці країни офіційно подали заявку на вступ до НАТО після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого. Місія навчання полягає в сприянні безпеці в регіоні.

"Останні кілька місяців ми діяли в Балтії та у Середземному морі", - розповів капітан Аарон Келлі, командир амфібійної групи Kearsarge.

"Ми продовжуватимемо працювати в цих регіонах. Наша мета - сприяти безпеці в регіонах і в міжнародних водах", - сказав Келлі.

USS Kearsarge дозволяє проводити навчання на таких літаках, як AV-8B Harriers, UH-1 Y Venom і AH-1Z Viper, а також на літаках MV-22 Osprey.

Нагадаємо, наприкінці липня в Європу прибули винищувачі, що забезпечать "повітряний щит" НАТО між Чорним та Балтійським морями.

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