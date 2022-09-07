Японія розслідує причетність російських хакерів до кібератаки на урядові сайти

Хакерське угруповання, що підтримує війну проти українців, взяло на себе відповідальність за атаку.

Японія розслідує можливу причетність проросійської хакерської групи до кібернападу на декілька урядових вебсайтів. Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, пише Reuters.

Учора понад 20 сайтів чотирьох міністерств і сайт державних послуг не працювали, однак їхню роботу відновили того ж дня.

За словами Мацуно, витоку інформації не зафіксували. Ймовірно, збій в роботі був повʼязаний з DDoS-атакою.

Суспільний телеканал NHK заявив, що відповідальність за атаку взяла проросійська група Killnet.

"Нам відомо, що хакерська група заявила, що вона стояла за атакою, але зараз ми все ще розслідуємо причину збою, включно з її причетністю", – сказав Мацуно.

Він додав, що це хакерське угруповання погрожувало кібератаками кільком країнами, і що його повʼязують з урядом Росії.

У заяві Killnet сказано, що вони вирішили "вдарити по фінансовій системі Японії, як одній з ключових у світі та одній з головних для блоку західних сил". Хакери також вивели з ладу соцмережу Mixit, яка висловлювала підтримку Україні.

На сторінках в соцмережах під назвою Killnet раніше публікувалися заяви на підтримку повномасштабної війни, розвʼязаної Росією.

У травні італійська поліція запобігла російським хакерським атакам Killnet під час півфіналу і суботнього фіналу конкурсу "Євробачення" в Турині, перемогу в якому здобула Україна.