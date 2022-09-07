Правоохоронці зареєстрували понад 47 тис. злочинів російських військових в Україні

Також зареєстровано 14 932 злочини проти національної безпеки.

Українські правоохоронці з початку повномасштабного російського вторгнення зареєстрували 47 025 злочинів, спричинених російською агресією.

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

Зокрема зареєстровано 32 093 злочини агресії та воєнних злочинів. З них:

30 887 – щодо порушення законів та звичаїв війни,

73 – планування, підготовки або розв'язання та ведення агресивної війни,

30 – пропаганди війни,

1 103 – інші.

Також правоохоронці зафіксували 14 932 злочини проти національної безпеки. З них:

10 410 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

1 645 – державна зрада,

2 137 – колабораційна діяльність,

160 – пособництво державі-агресору,

64 – диверсії,

516 – інші.

Нагадаємо, Єврокомісія готова обговорити з Україною перспективи створення Спеціального трибуналу щодо російських воєнних злочинів у нашій країні.