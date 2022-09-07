Правоохоронці зареєстрували понад 47 тис. злочинів російських військових в Україні

Українські правоохоронці з початку повномасштабного російського вторгнення зареєстрували 47 025 злочинів, спричинених російською агресією.
Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.
Зокрема зареєстровано 32 093 злочини агресії та воєнних злочинів. З них:
- 30 887 – щодо порушення законів та звичаїв війни,
- 73 – планування, підготовки або розв'язання та ведення агресивної війни,
- 30 – пропаганди війни,
- 1 103 – інші.
Також правоохоронці зафіксували 14 932 злочини проти національної безпеки. З них:
- 10 410 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,
- 1 645 – державна зрада,
- 2 137 – колабораційна діяльність,
- 160 – пособництво державі-агресору,
- 64 – диверсії,
- 516 – інші.
Нагадаємо, Єврокомісія готова обговорити з Україною перспективи створення Спеціального трибуналу щодо російських воєнних злочинів у нашій країні.