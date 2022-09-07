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Правоохоронці зареєстрували понад 47 тис. злочинів російських військових в Україні

Також зареєстровано 14 932 злочини проти національної безпеки.

Правоохоронці зареєстрували понад 47 тис. злочинів російських військових в Україні
Фото: ЕРА/UPG

Українські правоохоронці з початку повномасштабного російського вторгнення зареєстрували 47 025 злочинів, спричинених російською агресією.

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

Зокрема зареєстровано 32 093 злочини агресії та воєнних злочинів. З них:

  • 30 887 – щодо порушення законів та звичаїв війни,
  • 73 – планування, підготовки або розв'язання та ведення агресивної війни,
  • 30 – пропаганди війни,
  • 1 103 – інші.

 

Також правоохоронці зафіксували 14 932 злочини проти національної безпеки. З них: 

  • 10 410 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,
  • 1 645 – державна зрада,
  • 2 137 – колабораційна діяльність,
  • 160 – пособництво державі-агресору,
  • 64 – диверсії,
  • 516 – інші.

 

Нагадаємо, Єврокомісія готова обговорити з Україною перспективи створення Спеціального трибуналу щодо російських воєнних злочинів у нашій країні.

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