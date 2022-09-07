Росія не відмовилась від своїх цілей: знищення України як держави і ліквідації влади, – Данілов

Їй це не вдалося і не вдастся.

Росіяни досі не відмовились від своїх цілей, поставлених при переході в активну фазу війни проти українців – знищення України як держави і ліквідації військово-політичного керівництва.

Їм це не вдалося і навряд чи вдастся, наголосив у інтервʼю LB.ua секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Росіяни не виключають для себе питання, які вони поставили 24 лютого, коли перейшли в активну фазу – це знищення нас як держави, ліквідація військово-політичного керівництва нашої країни. Вони своїх планів не міняли. Тому для нас у цьому нічого дивного немає", – зазначив він.

Секретар РНБО додав, що нинішня війна – це не протистояння України і Росії, адже українці захищають всю Європу. Данілов вважає, що позиція, зокрема, Грузії стосовно російського вторгнення в Україну "аболютно обережна": "вони просто чекають, поки ми виборюємо для них фактично частину їхньої свободи".

"Будьмо відвертими: це ж не війна України і Росії, це набагато складніше. Ми є форпостом Європи. Коли нам не давали вчасно сучасну зброю, хоча ми говорили: допомагайте, тому що ми будемо стояти, – в нас не вірили. І ситуація могла б бути зовсім іншою, якби не стояв наш Президент, не стояли наші громадяни. Якби ми не стали на захист нашої країни, вірогідність того, що танки вже б були, скажімо, у Варшаві, в Празі, Таллінні, у Вільнюсі, була б доволі велика. Ми сьогодні захищаємо всю Європу від цієї нової фашистської навали 21 сторіччя", – заявив він.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням Washigton Post, заснованим на даних західних і українських військовопосадовців, Кремль планував окупувати більшу частину України. Виняток, згідно з путінськими планами, мала становити тільки невелика територія на заході держави.

Росіяни мали намір вторгнутися з півночі, по обидва боки від Києва. Одні мали рухатися зі сходу від Києва через Чернігів, а інші – з заходу, з Білорусі, між зоною відчуження та болотами. Атака мала відбутися взимку, щоб тверда земля зробила місцевість легкою для проходження танками.

Окремо росіяни хотіли зі сходу пройти до центру України черед Дніпро, а війська з Криму мали захопити південно-східне узбережжя. Росія думала, що впорається з цим за декілька тижнів. Після цього вона хотіла взяти паузу на перегрупування, аби рушити на захід України, до лінії від Молдови до Білорусі, лишивши тільки невеликий клаптик території, яку, як вважає Путін, населяють "невиправні неонацистські русофоби".